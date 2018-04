Poème sur le prophète PSL: La vraie richesse

Des fortunés il y’en a des centaines de milliers sur terre

Des ressources minières il y’en a énormément sous terre

Mais combien de fortunés » sont malheureux?

La vraie richesse réside dans l’amour

Et le vrai amour n’existe que pour le meilleur des hommes

Ô Mouhammad tu es l’unique richesse ne nuisant pas

En plus de garantir le salut à tes fidèles

Tu fais en sorte qu’ils soient au premier plan

T’aimer est la meilleure des protections qui soit

Te servir est la meilleure des missions

Agrandir ta famille la meilleure des tâches

T’imiter est le meilleur code de conduite

Conduite attirant la sympathie des gens

Sympathie conduisant à la meilleure des richesses

Les relations humaines saines et bénies

Allahouma Salli Ala Seydina Mouhammadine Wa Sallim

Mansour Ibn Abdallah

Fondation Keur Rassoul