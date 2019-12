Guy Marius Sagna et 8 autres personnes ont été arrêtés, vendredi dernier, 29 novembre, suite à une manifestation devant le palais présidentiel pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité. Ils sont en garde à vue au commissariat central pour trouble à l’ordre public, attroupement, participation à une manifestation interdite.

Mais, plus que ses 7 autres camarades, Guy Marius Sagna risque gros. Il est poursuivi également pour rébellion et violences contre un agent dans l’exercice de ses fonctions. Les mis en cause pourraient être présentés au procureur de la République, ce lundi, 2 décembre, tout comme ils peuvent être libérés.