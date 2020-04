Il y a deux ans, disparaissait Habib Faye. Il reste à ce jour l’un des musiciens sénégalais et africains les plus réputés dans le monde pour son incroyable talent de bassiste. Mais également pour sa polyvalence, son audace et sa générosité dans le partage artistique.

Dans l’émission « Restez chez vous » de Dtv Kiné Lam revient sur ses relations avec le défunt. « Habib Faye était un homme exemplaire. Quand je travaillais avec lui, il ne me demandait pas de l’argent. Et il était un homme polyvalent », se souvient l’artiste chanteuse.

