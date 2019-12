Ce samedi 14 décembre 2019,se tenait le quatrième cours de l’école du parti de la coalition Adiana,avec comme thème : “contribution citoyenne pour une démocratie en maturation animé par Pape Djibril Fall de la TFM. Thierno Lo a profité de cette occasion pour parler de l’initiative que constitue l’école du parti pour outiller ses militants,afin qu’ils puissent débattre sans de battre.Dans cette veine Thierno Lo a parlé de son passage à la tête de certains ministères ,passage qui a séduit le journaliste Pape Djibril Fall.En effet le président de la coalition Adiana a décliné une contribution remarquable sur le tourisme,l’environnement et la citoyenneté.Thierno LO se dit disponible à mettre son expertise en faveur des ministres du gouvernement ,pour la réussite du Président Macky Sall et considere qu’il faut instaurer un débat de programmes,rompre avec les débats puérils et veiller à la réalisation de ce pour quoi le président Macky Sall a été élu.