Ce mardi 17 décembre ,se tenait le début de la tournée nationale initiée par Thierno LO leader de la coalition ADIANA .

Cette tournée entre dans le cadre de l’évaluation des calebasses de solidarité et des formations mais aussi remercier les militants qui ont voté pour le Président Macky Sall.Selon,Thierno Lo qui s’adressait à une foule acquise à sa cause, les nombreux militants qui ont voté pour le Président Macky SALL doivent veiller à la réalisation de ce pour quoi il a été élu et rompre avec les débats insipides.

Ses amazones: Edmé ciss, Fatou Diallo,Binta Kandji,Ndeye Thiaw,Nioba seck,Khady Lo,Ndeye Ngaido Diouf Présidente des femmes, ont non seulement rivalisé d’élégance mais aussi délivré des messages forts d’union et de renouvellement de leur engagement pour les échéances futurs.En effet,dans le contexte actuel,Thierno LO est le seul leader qui ose faire des rassemblements dans la banlieue à cause de son engagement auprès des couches vulnérables,et dans cet ordre d’idée des doléances lui ont été faites et il s’est promis de transmettre à qui de droit et à apporter sa contribution à certains problèmes soulevés.Sans nulle doute, Thierno Lo est entrain visiblement de faire la politique autrement,en s’approchant des populations.