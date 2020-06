•Covid19 : L’Oms annonce une nouvelle fois, la suspension de ses essais sur l’hydroxychloroquine basée sur une étude qui «montre que l’hydroxychloroquine ne réduit pas le taux de mortalité des patients hospitalisés»

•Affaire Batiplus: Le Directeur Général Christian Samra a démissionné

•Le front multi-lutte, « DOYNA », voit le jour. Ce front regroupe dix collectifs dont Frapp France dégage et des collectifs de victimes de plusieurs secteurs qui vont se faire entendre dans les prochains jours

•Covid19 : Zéro cas à Vélingara. Le département s’est guéri de ses 70 cas qu’il comptait. Même situation prévaut à Kaffrine

•La Cedeao envisage d’ouvrir :

1) le 1er juillet frontières terrestres

2) le 15 juillet frontières aériennes : vols UEMOA /CEDEAO uniquement

3 ) le 22 juillet tous les vols africains

4) le 1er août tous les vols intercontinentaux

•Mauritanie: 201 nouveaux cas positifs ,123 nouveaux guéris et 2 décès enregistrés ce Jeudi. Total :2424, 97 décès et 550 guéris. •Madagascar affiche un bilan de: 13 décès, 1403 cas et 463 guéris

•Sénégal : Le ministère de l’Intérieur enregistre 27 cas positifs au Covid-19

• Le ministre de l’Education nationale a fixé la date des examens tous niveaux confondus. Les organisations syndicales marquent leur désaccord.