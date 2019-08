02 Photos – A la Mecque, Pape Cheikh Diallo donne de ses nouvelles

Actuellement à La Mecque, Pape Cheikh Diallo débute son pèlerinage, ce vendredi 09 août 2019. Habillé en ihram, l’animateur oublie son micro pour accomplir son 5e pilier de l’islam.

Hajj

L’ihram est un habit blanc mis obligatoirement par les hommes pour effectuer le pèlerinage. Constitué de deux pièces, taille unique standard et de tissu de composition adaptée à la peau, l’ihram symbolise l’entrée dans l’univers sacré. Le pèlerin doit se soumettre à une purification physique complète, grandes ablutions et à une certaine hygiène de vie.

La Mecque

Toutefois, l’animateur est habitué à donner de la bonne humeur à ces téléspectateurs. Ces derniers se questionnaient sur son absence. Sur les réseaux sociaux, Pape Cheikh s’est expliqué. « Par la grâce d’Allah , je vais effectuer le Hadj cette année in sha Allah. Je vous demande de prier pour moi et j’en ferai autant pour vous et toute la Oummah. Balen ma akh », fait-il savoir sur son compte Intagram visité par Senego.

A La Mecque, le directeur général de King Fm a dévoilé sa première photo sur laquelle il est habillé en ihram. D’ailleurs, sur Instagram, son épouse Kya Aidara a partagé le cliché en laissant un message : « Mon El Hadj… »