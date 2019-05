(02 Photos) Nécrologie : Accident Poste Thiaroye, Ces Deux Militants De Sonko Emportés

#AVIS_DE_DÉCÈS: les patriotes encore éprouvés

L’accident du camion fou de Thiaroye, qui avait fait quatre morts, a aussi emporté deux nos frères PATRIOTES: #Mamadou_Wassane_COLY dit Sedio et #Bacary_DIATTA.

Mamadou et Bacary sont originaires du village de #MLOMP (Bignona) mais habitaient Dakar, à Keur Mbaye Fall précisément. Ils travaillaient tous les deux dans le froid. En ce jour de l’accident mortel, ils rentraient du travail sans savoir qu’ils avaient rendez-vous avec la faucheuse. Hélas! Le destin en a ainsi décidé.

Leur levée du corps a lieu aujourd’hui à 12h à la morgue de l’hôpital Le Dentec, suivi de l’enterrement à 15h à Keur Mbaye Fall.

Au nom de la coordination départementale de Pastef Bignona et au nom du Panel Whatsap<< #SONKO_HORIZON_2024>>, nous présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée, à notre frère #Cheikh_COLY du panel, grand frère des défunts, aux amis, aux proches et à toute la famille des PATRIOTES du Sénégal et de la diaspora. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Que Dieu leur pardonne et les accueille au paradis! Amine.

#Ibrahima_DIEME, chargé de communication de Pastef Bignona.