(02 photos) Nécrologie – Le football africain en deuil, l’international gardien de but nigérian de 26 ans décède à SAly (Sénégal)

By Astou Sall

Venu en vacances au Sénégal précisément à Saly, John Felagha ne repartira pas sur ses pieds au Nigeria. L’ancien gardien de but des Golden Eagles est décédé à seulement 26 ans.

C’est la Fédération Nigériane de Football qui relaye la mauvaise nouvelle. John Felagha a participé à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2009. C’est là que débute sa carrière avec la sélection nigériane avant de représenter son pays lors du Championnat d’Afrique Juniors (AYC) et à la Coupe du Monde U20 de la FIFA respectivement en 2013 et en 2015.

La Fédération Nigériane de Football s’est prononcée sur le décès de John Felagha en présentant ses condoléances à sa famille.

« John Felagha, ancien gardien de but national des U17 et U20, est décédé. Felagha est décédé dimanche au Sénégal. Il était âgé de 26 ans. Nos pensées et nos prières vont à sa famille », écrit la Fédération Nigériane de Football.

