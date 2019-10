Après Momo et Pod, les acteurs de Pod et Marichou s’engagent davantage. Saër Gaye est entré dans la cour des mariés. L’acteur a convolé en justes noces avec une très belle femme du nom de Fanta Gaye.

Saër Gaye faisait partie des premiers épisodes de la série Pod et Marichou. Interprétant le rôle d’un homme qui vit un amour impossible à cause de ses origines, Saër avait conquis le public sénégalais.

Mais, l’acteur n’a pas pu continuer son rôle car il avait d’autres activités. Toutefois, cela ne l’a pas empêché pas de garder de bonnes relations avec l’équipe de Marodi. D’ailleurs, Siir et d’autres acteurs étaient présents à son mariage scellé à Dakar dimanche dernier.