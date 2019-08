L’accident qui a eu lieu ce lundi 26 août sur l’axe Ziguinchor-Oussouye consterne les âmes sensibles et défraie la chronique sur les comportements à bannir de nos routes. Ziguinchor pleure Ardiana et sa fille Fatoumata, entre autres victimes.

Ogre routière

Comment s’extirper des griffes des accidents qui tuent, à tout bout de route ? A Nyassia, ce lundi, la faucheuse a méchamment clos le destin à six personnes. Dont une femme, partie à la fleur de l’âge, avec son bébé de deux mois.

Destin clos

Ndeye Ardiana Danfa, née le le 27 décembre 1987, est décédée dans le terrible accident de la circulation qui a ému le Sénégal et endeuillé, ce lundi, l’axe Ziguinchor-Oussouye. précisément à Kaléyane. Cette étudiante en géographie qui s’apprêtait à soutenir son mémoire était mariée et mère d’une fillette, Fatoumata Goudiaby, deux mois, partie avec elle dans l’Au-delà.

Drame humain

Voila, au delà des bilans, ce que l’indiscipline des chauffeurs enlève à l’humanité. Aux dernières nouvelles, les corps de Ardiana et de sa fillette étaient tjrs à la morgue l’hôpital de Ziguinchor.