03 Photos – Can 2019: La supportrice des « Lions » en vogue

Les sénégalais sont nombreux à attendre le troisième match contre le Kenya pour savoir si les « Lions » se qualifieront ou pas. Au moment où tout le monde pense au prochain effectif d’Aliou Cissé, Maana Pireyre calme les esprits.Cette supportrice sénégalaise est bien prête pour soulever le drapeau sénégalais et célébrer la victoire du Sénégal. Avec ses magnifiques photos et sa beauté divine, elle devrait plus que motiver les autres supporters à y croire et prier pour la victoire de nos chers « Lions ».

