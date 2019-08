Trois semaines après la mort d’Arafat DJ suite à un grave accident de moto, sa femme Carmen Sama est toujours inconsolable, et sa situation inquiète les chinois.

La tendre et belle compagne d’Arafat dj est inconsolable depuis la mort brusque de son mari, Ange Didier Houon alias Arafat dj. C’est une femme complètement méconnaissable et totalement effondrée, qui s’efforce de recevoir les amis de son mari ainsi que les personnalités qui viennent lui présenter leurs condoléances. Ce jeudi 29 août, alors que plusieurs personnaliés ivoiriennes et des célébrités de la musique africaine étaient présentes au domicile du defunt, Carmen Sama, très attristée, avait l’esprit ailleurs, se remémorant certainement les moments de joies passés avec son homme.

Cette belle jeune femme a eu le merite de »dompter » et « d’assagir » le boss de la Yorogang, ce dur à cuir d’Arafat qui a lui même confirmé de nombreux changements dans sa vie depuis qu’il s’est mis en couple avec la mère de sa dernière fille agée de deux ans, la petite Rafna. Reconnaissant tout le bien qu’elle a pu apporter dans la vie du Daishikan, plusieurs chinois ont émis des prières à l’endroit de Carmen Sama, tout en demandant aux autorités ivoiriennes, notamment au »père » d’Arafat, le ministre Hamed Bakayoko, de faire en sorte qu’elle puisse bénéficier d’une partie des biens de son défunt mari même si elle n’a pas été conduite devant le maire par le Dashikan. Le defunt l’avait cependant dotée en décembre 2018.

Carmen Sama, une semaine après la mort de son prince charmant, s’était rendue sur le lieu du drame afin d’y deposer un gerbe de fleurs. Il a été impossible pour elle de se recueillir tranquillement car les »chinois » présents, ont voulu partager ces moments avec la femme du Daïshikan. L’on pouvait entendre des cris d’encouragement de certains fans: « Courage à toi Carmen » ou encore « Yako Carmen. Beaucoup de courage. Que le tout puissant te fortifie».