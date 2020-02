PUBLICITÉ

Senghor aurait fait d’elle sans nul doute sa muse. Et nous comprenons pourquoi les grandes marques font d’elle leur Égérie. Beauté, classe naturelle, élégance, grâce, qualifient cette diva Africaine qui porte haut le flambeau de la musique Africaine et représente à merveille sa beauté noire et métissée.

