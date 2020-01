Cet après midi, Cheikh Ahmed Khalifa était au domicile de son défunt frère cadet Sidi lamine NIASSE, pour présenter et recevoir les condoléances des amis et sympathisants de la famille, suite au décès d’un des fils de son défunt frère Mouhamed sahid NIASSE (dit “idah”), fils de Sidi lamine NIASSE.

Par cette occasion, cheikh Ahmed Khalifa a rappelé l’importance et la primauté des liens familiaux sur toutes différences.

Accompagné de son fils, Cheikh Omar NIASSE, de sa fille Aminatou NIASSE et du fils de l’imam ratib de Léona Niassène, Khalifa Araby NIASSE, Cheikh Ahmed Khalifa Niasse a été accueilli par le fils de son défunt frère Cheikh NIASSE et toutes la famille (Veuves, enfants, et compagnons) de Sidi lamine NIASSE.

Au terme de la visite, une photo de famille a été prise à la sortie du domicile familial.

La ressemblance entre les cousins est frappante, mais l’image dans l’image est celle du cheikh qui tient la main de son homonyme Ahmed Khalifa.