Comme nous le savons tous, incarner un personnage est une chose et la personne qu’on est dans la vraie vie en est une autre. Les personnages d’une série peuvent se disputer voire se détester au plus haut point mais cela reste un rôle. En dehors de la série ils se voient et rigolent ensemble. Les photos des acteurs ci-dessous en sont la preuve.

