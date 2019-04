(03 Photos) La Fédération marocaine de football prend en charge les frais d’hospitalisation du gardien sénégalais Khadim N’Diaye

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a pris en charge les frais d’hospitalisation et de l’opération chirurgicale du gardien du Horoya et de la sélection sénégalaise, Khadim N’Diaye, gravement blessé samedi soir à Rabat lors du match opposant le Wydad de Casablanca au club guinéen Horoya.

Khadim N’diaye a été transporté d’urgence à l’hôpital Cheikh Zayd de Rabat, hier, pour y subir une intervention chirurgicale. . Il souffre d’une fracture tibia-péroné suite à un choc terrible avec un défenseur guinéen.

Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a appelé les médecins de l’établissement pour en savoir plus sur son état de santé et sa durée d’indisponibilité. Des membres fédéraux ont ensuite visité N’Diaye à l’hôpital.

