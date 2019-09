On se souvient évidemment de la fameuse déclaration de début de saison de Thibaut Courtois. « Je pense que la situation est claire maintenant sur qui est le numéro un, je me sens plus fort que jamais. » avait-il lâché en référence à sa concurrence avec Keylor Navas.

Navas n’a pas attendu longtemps pour sa revanche

Cependant, les temps ont changé. Le gardien costaricien a finalement rejoint le PSG dans les dernieres heures du mercato. Désireux de faire figure de numéro 1, Keylor Navas a débarqué dans la capitale française. Et hasard du calendrier, ce dernier a été opposé à ses anciens partenaires pour la première européenne des deux équipes.

En clair, c’était le match dans le match lors de ce PSG – Real Madrid. Un duel à distance entre les deux anciens coéquipiers qui n’a pas eu la même saveur des deux côtés. Si Navas a connu un match relativement tranquille -Benzema et ses coéquipiers étant incapables de cadrer le moindre tir – Courtois en a encaissé trois, dont un très évitable. Pire, le gardien des Merengues ne compte aucun « clean-sheet » à son actif depuis le début de l’exercice.

Après que le PSG ait étrillé son adversaire madrilène, Navas et son homologue se sont retrouvés « nez à nez » à la fin de la partie. Les caméras ont d’ailleurs capté une scène assez insolite où Navas semble se fendre d’une provocation à l’endroit du Belge. Alors chambrage ou pas ? Chacun se fera son avis !