Actuel chouchou du public sénégalais après ses prestations avec l’équipe A, Krépin Diatta attire plus les attentions et ses moindres faits et gestes sont scrutés. Alors, lorsqu’il s’affiche avec une sublime femme, des rumeurs ont très rapidement vu le jour. Toutefois, celles-ci sont en réalité fausses puisque la femme en question est une grande fan du Club Bruges où évolue le Lion.

