03 Photos – Les selfies de l’ancien Président de la République Me Wade au Café de Rome

Convenons-en, aller au restaurant n’est certes pas une nouveauté. Évidemment, dans le temps, les restaurants n’avaient ni la forme ni les services et encore moins les agréments que peuvent procurer les actuels restos. Mais, le fait de sortir de chez soi, seul, accompagné ou en famille pour manger dans un autre endroit moyennant un paiement est une habitude qui date. Aller au restaurant n’avait pas uniquement pour but de se restaurer mais également pour le plaisir de voir amis, voisins et inconnus, pour bavarder ou écouter les rumeurs et les nouvelles et pour passer de bons moments. C’est ce qu’a certainement compris l’ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade.

Comme vous le voyez sur ces images de dakarposte, “Pa Bi”, comme on le surnomme affectueusement, a surpris plus d’un lorsqu’il a débarqué au Café de Rome. Et, c’était pour diner tranquillement avant de repartir comme il était venu.

Certains, à l’image des radars fureteurs de dakarposte , ont saisi l’opportunité pour prendre des”selfies” avec “Pa Bi”.