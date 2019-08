Le couple présidentiel à la Mecque. Limametti vous propose les rares photos que vous n’avez jamais vues de Macky Sall et Marieme Faye Sall au lieu Saint de L’Islam. Des images inédites qui prouvent cette croyance et cette complicité entre un couple et le Prophète Mohamed Psl. Des images inédites et très belles durant des moments de dévotion et de prière