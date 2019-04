GALSEN221 – La série “Maîtresse d’un homme marié” est actuellement la plus suivie et la plus médiatisée du pays. La boîte qui produit le téléfilm essaie à chaque fois d’être à la hauteur des attentes des téléspectateurs et des internautes, avec de nombreux rebondissements. Ainsi, si on se fie aux images qui ont fuité sur la toile, Birame sera victime d’un grave accident dans l’épisode ou les épisodes à venir.

