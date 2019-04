Actrice dans la série Idoles, Raissa a remporté le prix de la meilleure actrice 2019 au Teranga movies awards. En compétition avec Marichou de la série Pod et Marichou, Soumboulou de Wiri Wiri et Rouba de Mbettel, elle récolte les fruits de son professionnalisme et de sa parfaite interprétation des rôles.

GALSEN221TV