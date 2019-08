Le défenseur latéral gauche et international sénégalais Pape Souaré (29 ans, 1,78, 69 kg) s’entraîne avec l’Estac depuis une bonne semaine. L’ancien joueur de Lille, du Stade de Reims et dernièrement de Crystal Palace (finaliste de la Coupe d’Angleterre), devrait parapher tout prochainement un contrat d’un an avec le club phare aubois qui l’a testé physiquement.