Moosa Nsubuga, un musulman du sud de Londres, voulait redonner espoir à la communauté après avoir été élevée dans une culture d’entraide. Lorsqu’il s’est converti à l’Islam, il a décidé de se lancer dans les œuvres caritatives afin d’apporter son aide aux moins fortunés et sans-abris.

Mossa a commencé un petit projet avec ses camarades, offrant des chaussures de sport et des vêtements de marque aux sans-abri. Après l’horreur de l’incendie de Grenfell en 2017, ils ont fait des dons supplémentaires à ceux qui avaient tout perdu.

Après des années de philanthropie, Moosa a remarqué que la qualité des dons – en particulier les vêtements – n’était pas à la hauteur. Gêné à l’idée d’offrir des articles déjà utilisés, voire en mauvais état, il a décidé de changer la nature de ses dons. Il a donc lancé Resole, une initiative qui vise à distribuer des chaussures de sport neuves aux sans-abris et aux jeunes défavorisés exposés à la violence des gangs et à la toxicomanie. Il a réussi à encourager d’autres personnes comme lui à faire des dons. Resole reçoit entre 150 et 200 paires de chaussures par mois pour les sans-abris.

«Ma foi en Dieu me pousse naturellement à vouloir redonner aux plus nécessiteux et vulnérables d’entre nous», a déclaré Moosa Nsubugga au tabloïd britannique Metro. «Quand j’ai commencé à collecter des baskets et des vêtements, j’ai eu honte de voir l’état dans lequel ils étaient. Jamais, je n’aurais pu les remettre à des êtres en souffrance, qui sont déjà tellement précarisés et déshumanisés».

Ce qui a commencé comme un projet parallèle pour aider sa communauté locale dans le sud de Londres toutes les deux semaines a pris de l’ampleur. Aujourd’hui, Resole offre environ 170 paires de chaussures d’une valeur d’environ 17 000 euros par mois.

«C’est une joie immense de voir l’estime de soi qu’une paire de nouvelles baskets peut apporter à une personne. Certains sans-abri que nous avons rencontrés sont pieds nus parce qu’on leur a volé leurs chaussures la nuit pendant leur sommeil. Je me souviens particulièrement d’un homme qui était sans chaussures depuis plus de deux semaines…Nous lui avons donné une paire de Nike Air VaporMax d’une valeur de 214 euros. Si vous aviez vu sa joie, il n’y croyait pas, et la reconnaissance dans ses yeux ».

Moosa espère pouvoir étendre son initiative dans tout le Royaume-Uni en 2020. «Nous sommes une petite équipe et nous aimerions avoir accès à notre propre bureau. Nous prévoyons une tournée au Royaume-Uni en 2020, de Portsmouth jusqu’à Liverpool, en passant par cinq villes, pour collecter et distribuer des baskets », a-t-il souligné.