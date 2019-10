Diaba Sora fait encore le buzz sur la toile. La célèbre jet-setteuse qui a l’habitude de critiquer le teint des autres femmes, fait naître une nouvelle polémique sur son corps.

La Kim Kardashian malienne n’a pas un corps de rêve. Dans ces derniers clichés, ses vergetures sont très visibles et on a l’impression que ses imperfections ne la dérangent plus.