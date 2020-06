Le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a entamé un projet de reconstruction du bâtiment central du marché Sandaga. Érigé en 1933, ce symbole du commerce au Sénégal ne répond plus aux normes sécuritaires et sanitaires.

Toutefois, le ministre Abdou Karim Fofana tient à préciser que le bâtiment historique sera réhabilité ou reconstruit à l’identique. Il n’est ainsi nullement question de conduire un projet architectural différent.

Aussi, pour épouser les standards d’un marché moderne, le bâtiment est prévu pour être reconstruit dans une forme surélevée afin d’y aménager des places de parking au sous-sol, et des infrastructures d’assainissement. Tous les commerces qui créent de l’encombrement autour, seront déplacés pour permettre une meilleure circulation.

Le ministre Abdou Karim Fofana reste ouvert aux recommandations et avis de spécialistes, pour l’érection d’un bâtiment moderne qui réponde aux normes de sécurité tout en gardant la forme initiale.

