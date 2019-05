03 Photos: Thiaroye sur Mer : Un violent accident envoie une dame et ses deux enfants aux urgences

A Thiaroye sur Mer, ce vendredi 18 mai 2018, au quartier Ibrahima Nado, un accident plonge les habitants de cette localité dans l’affolement et dans le choc.

En effet, le véhicule de marque DK 9730 BD, conduit par une femme, termine sa course sur une trois individus : Une dame et ses deux enfants (l’un âgé approximativement d’un an et demi et l’autre la quinzaine révolue). Le plus petit et la Maman seraient violemment blessés, laissant l’enfant entre la vie et la mort.

La voiture dans un piteux état, était conduite par une femme qui, selon le témoin de Senego, serait disparue. Elle aurait soit pris la fuite où serait mise en sécurité pour lui éviter un lynchage. L’accident a eu lieu à quelques mètres de la maison de victimes.

SENEGO