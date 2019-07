Entre Karina Tavarez et Ziz Fashion, c’est plus qu’une simple amitié. Les deux célébrités sont très proches; on dirait même que ce sont de meilleurs amis.

La jet-setteuse et le styliste s’affichent une nouvelle fois. En se tenant par la main avec de magnifiques montres aux poignets, ils installent le doute sur une supposée relation amoureuse. Sont-ils en couples ? Ce qui est sûr, ils passent beaucoup de temps ensemble et sont très fashions.