Serigne Mountakha Mbaxké, Khalife Général des Mourides, a envoyé une délégation chez le Président Abdoulaye Wade en prélude de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaane de Dakar.

Cette délégation a été conduite par son frère cadet, Serigne Issakha Mbacké, accompagné par El bHadji Mbackyou Faye et l’Imam Cheikh Balla Gueye.

Inauguration…

En effet, initialement prévue les 18, 19 et 20 septembre 2019, l’inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinane sera finalement effectuée ce vendredi 27 juillet. Une information relayée par le représentant du Khalife général des Mourides dans la capitale sénégalaise et par ailleurs chargé des travaux de construction de l’édifice religieux, El Hadji Mbackyou Faye. Une inauguration que le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, veut inscrire pour la postérité…

Une date « historique »

Aussi, un programme culturel et religieux va accompagner l’inauguration officielle de la mosquée Massalikoul Djinane de Dakar, les 18, 19 et 20 septembre. Selon le comité d’organisation, ce grand événement religieux nécessite une préparation sans précédent car, il va coïncider avec la date du séjour à Dakar du fondateur du Mouridisme, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba, sur le chemin de son exil au Gabon, le 21 septembre 1895. Un programme culturel et religieux d’une semaine est prévu pour accompagner l’inauguration de cette mosquée…