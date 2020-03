Un compatriote Sénégalais, du nom de Doudou Diouf (44 ans), ouvrier dans une société métallurgique de Bellusco à Monza Brianza, est tombé accidentellement dans un fourneau éteint ce Samedi 29 Février, vers 5h du matin. Et « les sauveteurs, arrivés sur les lieux du drame, n’ont pu que constater son décès, rapporte Baye Diouf… »

Ouverture d’une information judiciaire…

Ainsi, l’Organisation internationale de défense des migrants Horizon Sans Frontières (HSF) demande l’ouverture d’une information judiciaire et présente ses condoléances à la famille du défunt en attendant d’y revenir avec plus de détails.

Doudou Diouf vivait à Bergamo (Brembate) avec son épouse N. Diedhiou et ses 4 enfants.