04 Photos – Acquittée après avoir été accusée de la disparition de sa domestique : elle défraie la chronique

L’acquittement d’une Malaisienne accusée du meurtre de sa domestique indonésienne après l’avoir torturée et forcée à dormir dehors avec un chien a provoqué l’indignation de militants des droits de l’homme lundi.

Adelina Sau est morte à l’hôpital en février 2018 peu après avoir été retrouvée devant le domicile de ses employeurs, de l’île malaisienne de Penang, blessée grièvement au visage et à la tête.

De nombreuses Indonésiennes travaillent comme domestiques en Malaisie voisine où les salaires sont plus élevés et les cas d’abus sont nombreux. Mais le sort d’Adelina Sau et les sévices qu’elle avait subis ont trouvé un grand écho dans les médias et avaient créé des tensions entre les deux pays.

La patronne de l’Indonésienne, S. Ambika, a été accusée de meurtre, un chef d’accusation assorti d’une peine de mort obligatoire en Malaisie.