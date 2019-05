GALSEN221 – Après avoir intégré le casting de la série “Adja”, Betty a disparu des radars. Mais, il se pourrait qu’elle refasse surface si on se fie à ces photos d’elle, dont une en compagnie d’Adja et de sa fille Mami. En attendant une confirmation, l’actrice qui joue dans “Pod et Marichou” a une nouvelle fois sorti le grand jeu dans une robe pourtant simple mais toute aussi pleine de charme.

GALSEN221TV