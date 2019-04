04 Photos: CARNET ROSE : Safia Diatta de la SenTV a donné naissance à une petite fille

Le baptême musulman n’est, à vrai dire, pas tout à fait le thème approprié, car en effet, ce dernier est un sacrement inventé et pratiqué dans la religion chrétienne.

Cependant, dans la religion musulmane, il est coutume à chaque naissance de pratiquer plusieurs rites très précis, et cela peut, en effet, s’apparenter à un baptême. A la différence du baptême catholique, la naissance du nouveau né musulman ne se célèbre pas dans une mosquée, lieu de culte de l’islam. Elle n’est pas non plus supervisée par un imam, chef religieux musulman, mais par le père de famille. Néanmoins, le « baptême musulman » est un acte religieux, qui symbolise fortement la volonté des parents de faire entrer leur nouveau né dans leur communauté religieuse.