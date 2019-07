C’est sur instagram que jihane à fait l’annonce de son divorce avec l’international sénégalais Pape Abdou Cissé. Pour rappel le défenseur sénégalais et la vidéo-girl se sont mariés en juin 2018 et ont une fille. Jihanne en a profité pour faire des révélations de taille sur son couple avec le jeune footballeur et dévoile enfin la photo de sa fille.

