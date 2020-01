Alors qu’il n’est pas été retenu parmi les vingt trois lions indomptables qui devaient prendre part au dernier Mondial des U17 au Brésil, Etienne Eto’o s’est engagé en décembre 2019 avec le CD Atlético Baléares, un club ambitieux de Division 2.

De mère espagnole et du légendaire footballeur Samuel Eto’o, comme père, le jeune Etienne est devenu une célébrité bien qu’il n’a pas encore débuté chez les Professionnelles.

Et sur les réseaux sociaux, le jeune Etienne ne cache pas celle qui est l’élue de son coeur. Sur son compte snapchat où il est très suivi par ses milliers de fans, il a partagé quelques clichés sur lesquels on peut le voir en compagnie de sa bien aimée.

Sur l’un des clichés, le jeune joueur et la belle créature sont en pyjamas et débordent d’allégresse.

Au regard de son hygiène de vie, l’on est tenté de se demander si Etienne Eto’o aura aussi l’ambition d’avoir une belle et riche carrière comme celle de son père.

Quand on connaît les exigences folles de la vie de footballeur professionnel sur l’hygiène de vie, on ne peut à juste titre s’inquiéter pour ce jeune joueur. Cependant, on peut également reconnaître que les deux tourtereaux sont beaux ensemble.

senenews.com