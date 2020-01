L’ex­cès de poudre blanche, Sans doute le fail make-up le plus courant des célébrités. Pour ne surtout pas avoir la peau qui brille sur le tapis rouge, elles usent et abusent de poudre mati­fiante. Beaucoup utilisent même la technique du baking qui consiste à laisser poser une couche épaisse de poudre sur une ou plusieurs zones du visage pour fixer le maquillage et illuminer le teint. Malheureusement, lorsque l’on n’es­tompe pas assez, les flashs des photographes sont impar­don­nables. Mathio Ndiaye ne dira pas le contraire