Le défenseur central de l’équipe du Kenya, Joash Onyango est une curiosité de la CAN 2019. Le joueur de Gor Mahia fait déjà parler de lui pour son apparence physique. En effet, il a officiellement 26 ans mais sa morphologie semble être celle d’un homme beaucoup plus âgé. C’est un titulaire inamovible des « Harambee Stars » qui affronteront l’Algérie, la Tanzanie et le Sénégal.

