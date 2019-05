04 Photos – Le Havres – Disparition du footballeur Samba Diop : le combat d’une mère déboussolée

Plus d’un an après le décès de Samba Diop, joueur de foot de la Réserve du HAC, ses parents témoignent. Le garçon de 18 ans est mort à l’hôpital le 7 avril 2018, le lendemain d’un entraînement au club. La famille s’interroge. Et souhaite que la justice « sorte de son silence ».

Le combat d’une mère déboussolée !

Dans le salon de la famille Diop, la photo de Samba et son portrait dessiné par une supportrice du HAC trônent au-dessus du canapé. Un an et quelques jours après la mort du jeune joueur de la Réserve du club de football havrais, la douleur de ses parents et de sa sœur cadette ne s’est pas apaisée. C’est justement pour « commencer à faire » leur « deuil » que ses proches veulent « savoir ce qu’il s’est passé »

Dans le courant de l’été 2018, les parents Diop se sont constitués parties civiles « pour avoir accès au dossier ». Ils ont « tout épluché ». Ils attendent maintenant des réponses de la justice. Qu’elle « sorte de son silence ».