Georges Weah descend sur la pelouse pour doper les footballeurs de l’Equipe nationale de Liberia qui rencontre le Tchad dans le cadre de la Can 2021.

Passion d’un Président

Décidément, chasser le naturel, il revient au Galop. Un adage qui recoupe parfaitement la passion du président Georges Weah pour le ballon rond. Et pour requinquer l’Equipe nationale du Liberia qui prépare son match contre le Tchad, ce mercredi, le Président Weah s’est entraîné avec la sélection.

Kpah Sherman

le Lone Star

Le Président de la République, légende du football africain, en tenue de sport, s’est entraîné, ce lundi, avec l’équipe nationale qui prépare le tour préliminaire des qualificatifs pour la Can 2021. C’était en présence de son fils Timothy Weah. « Le meilleur buteur de 2019, Kpah Sherman, m’a dit qu’il était extrêmement privilégié d’en faire partie ».

President George Manneh Weah trained with the Lone Star on Monday evening ahead of Wednesday's #AFCON2021 preliminary round first leg qualifier against Chad.

He was wearing his son Timothy Weah @LOSC_EN shirt.@Africansoccerup pic.twitter.com/0osHAJ2I4z

— T. Kla Wesley Jr. 🇱🇷 (@WesleyKla) October 8, 2019