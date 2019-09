Le fils de Tina Glamour et Houon Pierre, feu Arafat, avant de quitter ce monde, a engendré 5 gosses, dont 3 garçons et 2 filles avec 4 femmes.

La star du coupé-décalé fut père de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. L’aîné des garçons se prénomme Mael Houon. Le second se nomme Ezéchiel Houon et le dernier de la fratrie est le petit Owen selon le site bafricaine.com visité par limametti.com

Chez les filles, elles sont au nombre de 2. Parmi elles, l’ainée Lachoina Houon, et la petite Rafna Houon.De son vivant, El Enfluenmento a connu 4 belles-dames avec qui il a eu ses 5 gosses.

La première n’est autre qu’Aurelia

Arelia est la mère de Lachoina et d’Ezechiel Houon. Celle avec qui Ange Didier a eu 2 enfants, vit en France avec leurs enfants.

La deuxième, est Aicha Ballo,

Aicha Ballo la mère de Mael, qui vit également en Europe avec le petit.

l’ex- compagne d’Arafat Dj est marié depuis le 27 avril 2019 dernier avec Saïd Cissé, frère cadet de l’ancien footballeur ivoirien Sékou Cissé.

Alexia Vodi

La 3e de cette liste, n’est autre que la célèbre Alexia Vodi, mère du petit Owen. Elle vit aux USA avec le fiston.

L’on se souvient qu’Arafat par jalousie avait brisé une assiette sur la tête Alexia Vodi l’accusant d’infidélité.

Carmen Sama

La récente, c’est la compagne officielle du Yôrôbô, Carmen Sama qui s’est liée à la Star du coupé-décalé en décembre dernier. Carmen est la maman de la petite Rafna Houon.