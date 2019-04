GALSEN221 – Zeyna Ndour n’est pas une fille qui va se laisser marcher sur les pieds. Alors que la rumeur lui prête une relation amoureuse avec l’animateur Momo Wade, la princesse de Viviane Chidid et Bouba Ndour a réagi via son compte Instagram pour démentir l’information et mettre les choses au clair. Au passage, elle a dévoilé un caractère bien trempé, de quoi avertir les médias qui auraient en tête de faire circuler de nouvelles rumeurs à son sujet dans l’avenir.

GALSEN221TV