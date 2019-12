Vénus Ndour est son nom. Et pas besoin de vous dire qu’il s’agit de la fille du roi. Avec ce trésor que nous cache le chanteur Youssou Ndour c’est plutôt d’une princesse dont il faut parler tellement Venus Ndour est chouchoutée, dorlotée et surveillée comme du lait sur le feu. La belle et très adorable fille de Youssou Ndour ne partage pas le destin des fils de. Loin de la bamboula et des flashs de photographes, la princesse d’Aida Coulibaly Ndour excelle dans les études et se positionne pour capitaliser l’expérience et l’expertise avant d‘intégrer le monde du travail, et pourquoi pas un jour prendre la relève des activités de son père.