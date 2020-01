Après les graves révélations du journaliste Cheikh Yérim Seck dans l’émission face to face d’Aissatou Diop Falll de ce Dimanche, le jeune faramareen semble répondre par l’ironie.

En effet sur son compte Snapchat, il a publié des photos où on l’aperçoit en compagnie du frère de Yérim, Daddy Diop (cité par l’analyste politique). Sur ces images, on voit Wally et Daddy en toute complicité entrain de rigoler, que se disaient ils?

