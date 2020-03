Les mariages des célébrités se poursuivent en cette période de Pandémie. La belle Nabou de la série Pod et Marichou de célébrer son mariage. L’actrice a choisi un homme connu dans le milieu du showbiz.

Nabou a donné son coeur au manager de Wally Seck à l’occurence Monsieur Koné. L’union a été scellé dans la plus grande discrétion avec quelques membres de la famille et collègues et amis