Un accident est un événement, généralement non souhaité, aléatoire et fortuit, qui apparaît ponctuellement dans l’espace et dans le temps, à la suite d’une ou plusieurs causes, et qui entraîne des dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou de l’environnement.

Un accident grave, ayant blessé ou tué quelqu’un ou entraîné des dégâts matériels coûteux entraîne le plus souvent une recherche de responsabilité.