À l’initiative de l’association Vision Sociale Sénégal (V2S), un arbre de Noël a été organisé à l’intention des enfants de l’orphelinat des Parcelles assainies.

Social

Une opportunité pour la Directrice de l’orphelinat, Ndeye Awa Sadio, de faire part de ses remerciements et de toute sa reconnaissance à l’endroit des donateurs avant d’ajouter que ce geste montre l’engagement de l »association V2S auprès des couches défavorisées .

Pour sa part, la présidente de V2S s’est réjouie d’offrir un peu de bonheur, d’amour et d’affection à ces pensionnaires de l’orphelinat fondé en 2009 et qui, à ce jour, accueille 90 enfants âgés de 0 à 14 ans.

Cadeau

La cérémonie de remise de cadeaux a été rehaussée par la présence de la marraine, Aïda Coulibaly Ndour, présidente de la fondation Youssou Ndour. Cette dernière compte accompagner V2S dans ses actions de solidarité et d’entre-aide futures.

Animation

Rappelons que Vision Sociale Sénégal regroupe en son sein des auditeurs, des animateurs tv et radio, des journalistes, des enseignants, entres autres, dans le but d’assister et d’accompagner les enfants en difficultés.

A noter que la remise des cadeaux aux enfants et la prestation des frères Guissé ont été le clou de la cérémonie .

