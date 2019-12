D’origine congolaise et mannequin de profession, Anna la nouvelle recrue de la série « Pod et Marichou » fait déjà feu sur les réseaux sociaux. Noirceur d’ébène et beauté naturelle sont ce qui font déjà sa popularité. Depuis son apparition dans la bande annonce de la saison 4 de la série, Anna devient le sujet de conversation des internautes. Voici les photos de la charmante Anna.

