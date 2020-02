Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe des nations arabes U20, les Lionceaux sont soutenus par Bafétimbi Gomis. L’actuel attaquant d’Al-Hilal Saudi FC (Arabie Saoudite) a rendu visite l’équipe U20 ce mercredi.

Une visite de courtoisie mais aussi de soutien aux Lionceaux qui devront affronter Bahreïn (15h30) en quart de finale d’Arabe Cup U20.

L’ex attaquant de Galatasaray a en profité pour soumettre quelques mots d’encouragements aux U20. « Je tenais à féliciter tous les leader pour leur dévouement et leur travail. Mais aussi toute l’équipe pour la belle image que vous véhiculez sur et en dehors du terrain. Je vous souhaite à tous de réaliser votre rêve et d’avoir une belle carrière professionnelle ».

