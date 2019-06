05 Photos: Baye Cheikh Mamour Insa Diop à la Mecque / Oumra 2019.

Baye Niasse (Taïba Niassène, 1900 – Londres, 1975), de son vrai nom Ibrahima Niasse (forme longue) Cheikh Al Islam Mawlana Ibrahima Niasse, est un soufi, gnostique et mystique musulman, sénégalais. Il est le 9e fils d’Abdoulaye Niass. Il fut le fondateur du mouvement Faydha Tidjaniyya, une branche de la confrerie soufis, la Tiajniyya, qui deviendra l’une des plus importantes organisations musulmanes au monde comptant plus d’une centaine de millions d’adeptes selon Christopher Gray (The rise of the Niassene tijaniyya, 1875 to the présent. Edition Islam et Société).

